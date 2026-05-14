Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:34, 14 мая 2026Забота о себе

Назван неожиданный способ замедлить старение

Профессор Фанкорт: Увлечение искусством способно замедлить старение
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Увлечение искусством и культурой способно замедлить старение, считает профессор Университетского колледжа Лондона (Великобритания) Дейзи Фанкорт. Неожиданный способ снизить биологический возраст она назвала в беседе с Metro.

Ученые во главе с Фанкорт проанализировали данные более 3,5 тысячи взрослых жителей Великобритании и выяснили, что регулярное посещение музеев, выставок, концертов или занятие творчеством могут положительно влиять на биологический возраст. В исследовании учитывались такие занятия, как пение, танцы, рисование и фотография. «Это первое доказательство того, что участие в культурной жизни связано с более медленным биологическим старением», — отметила Фанкорт.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье. Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье.Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
27 июня 2022

По словам профессора, люди, занимавшиеся творческой деятельностью хотя бы раз в неделю, старели примерно на четыре процента медленнее. В среднем их биологический возраст оказался на год ниже по сравнению с теми, кто редко уделял время искусству и культурным мероприятиям. Исследователи подчеркнули, что эффект сопоставим с пользой от регулярной физической активности. При этом Фанкорт уточнила, что замедление биологического старения не гарантирует увеличение продолжительности жизни.

Ранее хирург и гастроэнтеролог Альваро Кампильо призвал людей, которые желают достичь долголетия, придерживаться правила «5-4-3-2-1-0». По словам врача, это правило включает рекомендации по сну, физической активности и питанию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд арестовал «серого кардинала» Украины. Почему дело Ермака стало для Зеленского вопросом выживания?

    Многим россиянам не хватило своих денег на отдых

    Жителей столицы предупредили о продолжении «метеолета 2.0» и риске обгореть

    Россиянка вызволила собаку из ямы и оказалась в больнице

    63-летняя Деми Мур нарушила дресс-код Каннского фестиваля откровенным нарядом

    Неизвестные захватили и направили к Ирану судно у берегов ОАЭ

    В российской клинике прокомментировали смерть ребенка после инъекции

    Раскрывший местоположение зенитных ракетных комплексов С-400 в Крыму заохал на видео

    Россиянин сделал ставку и приумножил свои деньги в 257 раз

    Покинувший Россию солист Little Big закрыл последний бизнес в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok