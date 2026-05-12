Желающих достичь долголетия людей призвали придерживаться простого правила «5-4-3-2-1-0»

Хирург Кампильо призвал употреблять пищу не более 3 раз в день ради долголетия

Хирург и гастроэнтеролог Альваро Кампильо призвал людей, которые желают достичь долголетия, придерживаться простого правила «5-4-3-2-1-0». Его слова передает издание ABC.

Во-первых, по словам Кампильо, чтобы продлить жизнь, необходимо пять дней в неделю заниматься физическими упражнениями. Во-вторых, ночью нужно спать столько часов, чтобы полностью успели завершиться четыре цикла сна, добавил он.

Кроме того, как добавил специалист, употреблять пищу необходимо не более трех раз в день. Ужинать он призвал как минимум за два часа до сна. Также он посоветовал не допускать сидения более одного часа подряд. «И ни одного дня без улыбки», — заключил доктор.

