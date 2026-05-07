Врач предупредила о тихо убивающих молодость продуктах

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shaiith / Shutterstock / Fotodom

Некоторые продукты ведут к старению организма быстрее других, предупредила диетолог и эндокринолог Анастасия Черных. Список тихих убийц молодости она раскрыла в беседе с aif.ru

По словам Черных, вреднее всего для тех, кто хочет сохранить молодость, продукты с высоким содержанием сахара. «Он ведет к быстрому старению организма — это уже доказано, — а также к хроническому стрессу. Употребление сладкого повышает уровень инсулина, в ответ на это вырабатывается кортизол — гормон стресса», — объяснила она. Эндокринолог добавила, что это приводит к хроническому стрессу и постоянной усталости.

Врач также посоветовала не заменять сладкое на ПП-батончики без сахара. Черных объяснила, что сахар в них часто заменяет фруктоза. Ее избыток в рационе приводит к лишнему весу и жировому гепатозу печени, уточнила доктор.

Эндокринолог добавила, что ускоренное старение также провоцируют жирные блюда и еда, зажаренная до хрустящей корочки. Врач объяснила, что продукты гликирования, которые в том числе образуются при жарке, повреждают почки, сосуды и сердце, а также вызывают появление морщин.

Ранее диетологи Эйрини Димиди и Кевин Уилан заявили, что людям с запорами необходимо включить в рацион киви. По их словам, этот фрукт улучшает моторику кишечника.

