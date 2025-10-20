Забота о себе
11:39, 20 октября 2025Забота о себе

Раскрыты три доказанно помогающих при запоре продукта

Диетолог Димиди: Справиться с хроническим запором поможет киви
Наталья Обрядина1

Фото: niroworld / Shutterstock / Fotodom

Профессор диетологии Эйрини Димиди и ее коллега Кевин Уилан рассказали, какие три доступных продукта помогают справиться с хроническим запором. Их рекомендации опубликованы на сайте Королевского колледжа Лондона (Великобритания).

Прежде всего для профилактики запоров диетологи посоветовали съедать два киви в день. В этом фрукте содержится фермент актинидин, улучшающий моторику кишечника и доказанно помогающий переварить даже тяжелую пищу.

Еще одна рекомендация специалистов — включить в рацион ржаной хлеб. По словам Димиди, существует ряд научных исследований, показавших, что в этом продукте много биоактивных соединений и ферментируемых волокон, которые размягчают каловые массы и тем самым облегчают опорожнение кишечника. Также справиться с запором поможет минеральная вода с высоким содержанием магния в составе.

При этом, как отметила Димиди, проведенное ею и ее коллегами исследование показало, что рекомендация употреблять больше клетчатки и принимать слабительные средства на основе листьев сенны устарела. «Диеты с высоким содержанием клетчатки и добавки сенны не имеют убедительных доказательств эффективности», — уточнила она.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Мельникова назвала оптимальное количество посещений туалета в сутки. По ее словам, норма частоты стула может сильно отличаться, но у здоровых людей испражнение бывает не чаще двух раз в сутки и не реже трех раз в неделю.

