Названо оптимальное количество посещений туалета в сутки

Гастроэнтеролог Мельникова: В норме стул не может быть реже трех раз в неделю

Норма частоты стула может сильно отличаться у разных людей, заявила врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова. Оптимальное количество посещений туалета она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

Врач отметила, что у здоровых людей испражнение бывает не чаще двух раз в сутки и не реже трех раз в неделю. Причинами учащенного стула, по ее словам, чаще всего являются кишечные инфекции, воспаления в кишечнике или нарушение пищеварения. Гастроэнтеролог уточнила, что последние могут быть вызваны недостаточностью поджелудочной железы.

Другим вариантом нарушения Мельникова назвала запоры. Она пояснила, что при этом состоянии не просто снижается частота дефекаций. Помимо этого, кал становится твердым, его становится мало, может появиться ощущение неполного опорожнения кишечника или необходимость натуживаться.

Врач заявила, что у этого состояния несколько причин. Во-первых, оно может развиться из-за обезвоживания или недостаточного потребления клетчатки. Вторая причина — это нарушение тонуса и моторики кишечника под влиянием нервной системы из-за стресса или переутомления. И, наконец, провоцировать запоры могут полипы, дивертикулы, стриктуры или опухоли.

