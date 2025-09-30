Забота о себе
09:31, 30 сентября 2025Забота о себе

Онколог назвал пять тревожных симптомов при мочеиспускании

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sergey Neanderthalec / Shutterstock / Fotodom

Врач-онколог Иржи Кубес назвал проблемы с мочеиспусканием, которые могут указывать на рак предстательной железы. Его слова цитирует HuffPost.

Кубес отметил, что рак простаты очень часто протекает бессимптомно и становится заметным только на поздних стадиях. Поэтому он призвал не игнорировать даже незначительные симптомы. Так, по словам врача, следует встревожиться, если становится трудно начать мочеиспускание или появляется резкое и сильное желание сходить в туалет, особенно ночью.

Далее онколог посоветовал обращать внимание на такие признаки как слабый поток мочи, ощущение, что сразу после мочеиспускания снова хочется в туалет, а также кровь в моче или сперме.

Специалист подчеркнул, что ни один из этих симптомов прямо не указывает на рак. Он пояснил, что изменения могут быть связаны с естественным старением, доброкачественными опухолями и некоторыми другими заболеваниями. Тем не менее Кубес уверен, что появление этих симптомов требует обследования и, возможно, лечения.

Ранее терапевт Алисия Джеффри-Томас призвала отказаться от мочеиспускания в душе. По ее словам, эта привычка может привести к проблемам с мочевым пузырем и мышцам тазового дна.

