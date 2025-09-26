Названа веская причина отказаться от мочеиспускания в душе

Терапевт Джеффри-Томас: Мочеиспускание в душе может привести к недержанию

Мочеиспускание в душе может быть опаснее, чем кажется, предупредила терапевт Алисия Джеффри-Томас. Вескую причину отказаться от этой привычки она назвала изданию Mirror.

По словам Джеффри-Томас, мочеиспускание в душе может привести к проблемам со стороны мочевого пузыря и тазового дна. Она пояснила, что человек может начать рефлекторно ассоциировать включение крана с мочеиспусканием и в будущем ему будет трудно сдержаться при звуке льющейся воды.

Потенциально, продолжила терапевт, подобная привычка может привести к недержанию при мытье рук или посуды, а затем вызвать проблемы в области тазового дна у женщин. «Женщины не приспособлены к тому, чтобы мочиться стоя, потому что тогда тазовое дно не может расслабляться должным образом. Это значит, что мочевой пузырь не будет опорожняться правильно», — предупредила Джеффри-Томас. Людям, которые уже привыкли мочиться в душе, она предложила ходить в туалет перед водными процедурами и стараться сдерживаться во время них.

Ранее гематолог Мануэль Висо предупредил, что спать лицом вниз опасно. По его словам, в этой позе излишнюю нагрузку испытывают шейный и поясничный отделы позвоночника.