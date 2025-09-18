Забота о себе
10:34, 18 сентября 2025Забота о себе

Врач предостерег от сна в одной популярной позе

Гематолог Висо: Сон лицом вниз создает большую нагрузку на позвоночник
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Гематолог Мануэль Висо предостерег от сна в одной из поз, которая является очень популярной. Его слова приводит издание Infosalus.

Как пояснил Висо, в целом спать можно в той позе, в которой человеку удобно. Однако из этого правила есть исключения. «Сон лицом вниз создает большую нагрузку на шейный и поясничный отделы позвоночника», — предупредил он.

Кроме того, беременным женщинам врач посоветовал спать на левом боку. Людям, у которых имеются проблемы с позвоночником, стоит ночью отдыхать на спине, при этом важно положить под ноги подушку.

В заключение Висо дал и другие советы для крепкого сна: он рекомендовал установить в комнате комфортную температуру, не использовать гаджеты перед сном, выключить все источники света, а также избегать тяжелой и жирной пищи вечером.

Ранее сомнолог София Черкасова заявила, что спать на работе полезно. По ее словам, таким образом можно сбросить накопленную к середине дня усталость.

