Забота о себе
15:34, 10 сентября 2025Забота о себе

Раскрыта польза сна на работе

Сомнолог Черкасова: 15 минут сна на работе повышают креативность
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DC Studio / Freepik

Короткий сон на рабочем месте может быть полезен для сотрудника при больших нагрузках, рассказала сомнолог София Черкасова. Пользу сна на работе она раскрыла в беседе с «Москвой 24».

По словам Черкасовой, за 15-20 минут сна на работе сотрудник может освежиться и сбросить накопленную к середине дня усталость. Также такой отдых позволяет продуктивно доработать день, добавила она. «Опасаться ощущения разбитости после дневного сна не стоит, ведь обычно это относится к отдыху от 40 минут», — пояснила сомнолог.

Черкасова также привела в пример западные компании, которые практиковали так называемый power nap («короткий сон») и пришли к выводу, что он повышает креативность и интеллектуальную работоспособность сотрудников.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа назвала самую вредную позу для сна. Она рекомендовала не спать на животе.

