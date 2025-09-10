Раскрыта польза сна на работе

Сомнолог Черкасова: 15 минут сна на работе повышают креативность

Короткий сон на рабочем месте может быть полезен для сотрудника при больших нагрузках, рассказала сомнолог София Черкасова. Пользу сна на работе она раскрыла в беседе с «Москвой 24».

По словам Черкасовой, за 15-20 минут сна на работе сотрудник может освежиться и сбросить накопленную к середине дня усталость. Также такой отдых позволяет продуктивно доработать день, добавила она. «Опасаться ощущения разбитости после дневного сна не стоит, ведь обычно это относится к отдыху от 40 минут», — пояснила сомнолог.

Черкасова также привела в пример западные компании, которые практиковали так называемый power nap («короткий сон») и пришли к выводу, что он повышает креативность и интеллектуальную работоспособность сотрудников.

