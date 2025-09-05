Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 5 сентября 2025Забота о себе

Названа самая вредная поза для сна

Терапевт Лапа: Из-за сна на животе могут появиться боли в спине
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: pvproductions / Designed by Freepik

Поза для сна может влиять на здоровье позвоночника и внутренних органов, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. Самое вредное положение она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, самая опасная поза для сна — на животе, так как из-за у нее у человека могут появиться боли в спине. При этом самым полезным положением Лапа назвала сон на спине с не запрокинутой головой и на боку с не напряженными шеей и позвоночником.

Если же спать на спине и держать голову повернутой набок, будет сдавливаться позвоночная артерия, предупредила доктор. Она уточнила, что из-за этого мозг будет недополучать кислород. Наутро после такого сна могут возникнуть головные боли.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

«Если человек начинает храпеть, ему следует обратиться к врачу, потому что любой храп всегда обусловлен слабостью соединительной ткани, которая бывает только при воспалении», — резюмировала Лапа.

Ранее эндокринолог Дарья Лебедева объяснила, почему ночью возникают головные боли. Одним из основных факторов риска она назвала апноэ во сне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор из Франции назвала реальный боевой потенциал «коалиции желающих»

    Раскрыта информация об отражении атаки ВСУ на Луганск

    В ЕС назвали главную цель встречи «коалиции желающих»

    Женщина-политик разделась догола и станцевала

    Раскрыт план фон дер Ляйен усилить свою власть в Еврокомиссии

    Раскрыт неожиданный защитный фактор против диабета

    Названа самая вредная поза для сна

    Бывшая сотрудница тюрьмы для собак в Подмосковье рассказала о методах дрессировки

    Депутат Рады раскрыл смысл встречи «коалиции желающих»

    Экс-депутат Рады назвал размещение войск НАТО на Украине интервенцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости