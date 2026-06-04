ПМЭФ-2026. День второй

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15:22, 4 июня 2026КультураЭксклюзив

Швыдкой оценил возможность возвращения России на международные конкурсы

Михаил Швыдкой: Россия открыта для любых международных культурных мероприятий
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Ольга Коровина
СюжетБерлинский кинофестивальЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) оценил вероятность возвращения России на международные культурные мероприятия. Об этом он высказался в интервью «Ленте.ру».

Швыдкой подчеркнул, что Россия открыта для любых международных мероприятий и должна быть представлена на крупнейших музыкальных и хореографических конкурсах, как и на конкурсах, связанных с изобразительным искусством.

«Даже генеральный директор "Евровидения" сказал, что участие России приостановили не по политическим соображениям. Это такой сигнал — они понимают, что без России "Евровидение" недостаточно полное. Сейчас они, видимо, следуя нашему проекту "Интервидения" решили распространить "Евровидение" еще и на Азию», — отметил он.

По словам Швыдкого, организаторы международных конкурсов, включая Каннский, Венецианский и Берлинский кинофестивали, находятся под жестким прессом СМИ. В то же время многие осознают важность присутствия в мировом пространстве России как великой культурной державы. Спецпредставитель президента пояснил, что русская культура остается привлекательной, поскольку отличается высочайшим уровнем филармонического, классического искусства.

Ранее директор музыкального конкурса «Евровидение» Мартин Грин в интервью LBC заявил, что Россию могут допустить к конкурсу при соблюдении правил членства. Он отметил, что страна была отстранена не из-за специальной военной операции, а в связи с отсутствием доказательств независимости государственного вещателя ВГТРК от властей.

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