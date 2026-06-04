Швыдкой оценил возможность возвращения России на международные конкурсы

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) оценил вероятность возвращения России на международные культурные мероприятия. Об этом он высказался в интервью «Ленте.ру».
Швыдкой подчеркнул, что Россия открыта для любых международных мероприятий и должна быть представлена на крупнейших музыкальных и хореографических конкурсах, как и на конкурсах, связанных с изобразительным искусством.
«Даже генеральный директор "Евровидения" сказал, что участие России приостановили не по политическим соображениям. Это такой сигнал — они понимают, что без России "Евровидение" недостаточно полное. Сейчас они, видимо, следуя нашему проекту "Интервидения" решили распространить "Евровидение" еще и на Азию», — отметил он.
По словам Швыдкого, организаторы международных конкурсов, включая Каннский, Венецианский и Берлинский кинофестивали, находятся под жестким прессом СМИ. В то же время многие осознают важность присутствия в мировом пространстве России как великой культурной державы. Спецпредставитель президента пояснил, что русская культура остается привлекательной, поскольку отличается высочайшим уровнем филармонического, классического искусства.
Ранее директор музыкального конкурса «Евровидение» Мартин Грин в интервью LBC заявил, что Россию могут допустить к конкурсу при соблюдении правил членства. Он отметил, что страна была отстранена не из-за специальной военной операции, а в связи с отсутствием доказательств независимости государственного вещателя ВГТРК от властей.