Аршавин назвал темную лошадку чемпионата мира по футболу

Аршавин назвал сборную Колумбии темной лошадкой чемпионата мира по футболу 2026 года

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин в интервью YouTube-каналу FONBET назвал темную лошадку чемпионата мира по футболу 2026 года.

Эксперт заявил, что такой командой может стать сборная Колумбии. При этом фаворитами он считает сборные Испании, Франции и Англии.

Ранее букмекеры назвали фаворита на звание лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу 2026 года. Аналитики посчитали, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе — главный фаворит гонки бомбардиров с коэффициентом 7,00.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Сборная Колумбии сыграет в группе К с Португалией, Узбекистаном и Конго.