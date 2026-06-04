ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
15:15, 4 июня 2026Спорт

Аршавин назвал темную лошадку чемпионата мира по футболу

Аршавин назвал сборную Колумбии темной лошадкой чемпионата мира по футболу 2026 года
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин в интервью YouTube-каналу FONBET назвал темную лошадку чемпионата мира по футболу 2026 года.

Эксперт заявил, что такой командой может стать сборная Колумбии. При этом фаворитами он считает сборные Испании, Франции и Англии.

Ранее букмекеры назвали фаворита на звание лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу 2026 года. Аналитики посчитали, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе — главный фаворит гонки бомбардиров с коэффициентом 7,00.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Сборная Колумбии сыграет в группе К с Португалией, Узбекистаном и Конго.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт приговор для похитившего более одного миллиарда рублей экс-замглавы «Роснано»

    В Минтрансе высказались о возобновлении полетов на Ближний Восток

    Уровень обеспеченности России яблоками оценили

    Экономист призвал не спешить с погашением российского внешнего долга

    В России нашли способ улучшить дороги

    Два пассажира самолета попытались ввезти в США более 100 пробирок с оспой обезьян

    Министр транспорта оценил изменение правил использования электросамокатов городах

    Россиян предупредили об опасности борщевика для питомцев

    Подсчитано число россиян с самозапретом на кредиты

    Российский подросток попался на распространение созданной ИИ детской порнографии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok