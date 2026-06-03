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11:01, 3 июня 2026Спорт

Назван фаворит на звание лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу

Аналитики назвали Мбаппе фаворитом на звание лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Букмекеры назвали фаворита на звание лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Sport24.

Аналитики посчитали, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе — главный фаворит гонки бомбардиров с коэффициентом 7,00. На втором месте идет капитан сборной Англии Харри Кейн (коэффициент 8,00). Третью строчку удерживает форвард сборной Аргентины Лионель Месси с коэффициентом 13,00.

Норвежец Эрлинг Холанд замыкает топ-4 с коэффициентом 15,00. Эксперты отмечают: для норвежца выход сборной в плей-офф станет критическим условием для победы в гонке. На пятом месте расположился португалец Криштиану Роналду с коэффициентом 20,00.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля.

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