Назван фаворит на звание лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу

Аналитики назвали Мбаппе фаворитом на звание лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу

Букмекеры назвали фаворита на звание лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Sport24.

Аналитики посчитали, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе — главный фаворит гонки бомбардиров с коэффициентом 7,00. На втором месте идет капитан сборной Англии Харри Кейн (коэффициент 8,00). Третью строчку удерживает форвард сборной Аргентины Лионель Месси с коэффициентом 13,00.

Норвежец Эрлинг Холанд замыкает топ-4 с коэффициентом 15,00. Эксперты отмечают: для норвежца выход сборной в плей-офф станет критическим условием для победы в гонке. На пятом месте расположился португалец Криштиану Роналду с коэффициентом 20,00.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля.