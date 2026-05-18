Пересильд объявила бойкот журналистам из-за цитаты о 16-летней дочери

Актриса Юлия Пересильд отказалась давать комментарии о личной жизни

Актриса Юлия Пересильд опровергла информацию о том, что ее 16-летняя дочь Анна решила бросить школу. Соответствующий пост она разместила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Кто там бросил школу? Кто ушел из девятого класса? Что вы несете?» — возмутилась артистка.

Пересильд добавила, что больше не будет комментировать личную жизнь и семейные вопросы, поскольку из любого ответа пытаются сделать «желтуху» и «перчик». «Не обижайтесь на то, что артисты не хотят с вами ничего обсуждать. Вы сами добиваетесь этого регулярно и методично», — обратилась Юлия к журналистам.

Ранее Анна Пересильд сообщила, что планирует поступить в институт, поскольку уже странно ощущает себя в школе. Анна добавила, что такое решение не является формой подросткового бунта или желанием привлечь внимание. По словам артистки, она готова начать взрослую жизнь и намерена учиться в театральном вузе, чтобы развивать свою карьеру.

После этого журнал «Семь Дней» опубликовал комментарий Юлии Пересильд, якобы поддержавшей решение дочери.