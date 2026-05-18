15:03, 18 мая 2026

Российская река поднялась выше опасного уровня и оставила регион без света

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: A. L. (loading) / Wikimedia

Вода в реке Лене превысила опасный уровень и вызвала паводки в Якутске и пригородах. В результате в российском регионе решили ограничить подачу электроэнергии, сообщает ТАСС.

Превышение критической отметки обнаружили в микрорайоне Кангалассы (входит в городской округ Якутска), рассказали в администрации города. Уровень воды достиг 1029 сантиметров, тогда как опасным он считается при 1000 сантиметрах.

Из-за угрозы подтопления энергообъектов в Якутске и пригородах ввели временные ограничения электроснабжения. «Решение принято для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности жителей», — пояснили в пресс-службе регионального министерства ЖКХ и энергетики.

В Якутске отключили три комплектные трансформаторные подстанции на участке линии «Водозабор-2», а также девять комплектных и столбовых трансформаторных подстанций по воздушной линии 6 киловольт «Даркылахская-2». Также несколько подстанций отключили в пригородах.

Ранее уровень воды в реке Енисей вырос на 60 сантиметров за сутки и залил набережные и дороги в Красноярске.

