Российская река поднялась выше опасного уровня и оставила регион без света

Уровень воды в Лене превысил опасный, в Якутске ограничили подачу электричества

Вода в реке Лене превысила опасный уровень и вызвала паводки в Якутске и пригородах. В результате в российском регионе решили ограничить подачу электроэнергии, сообщает ТАСС.

Превышение критической отметки обнаружили в микрорайоне Кангалассы (входит в городской округ Якутска), рассказали в администрации города. Уровень воды достиг 1029 сантиметров, тогда как опасным он считается при 1000 сантиметрах.

Из-за угрозы подтопления энергообъектов в Якутске и пригородах ввели временные ограничения электроснабжения. «Решение принято для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности жителей», — пояснили в пресс-службе регионального министерства ЖКХ и энергетики.

В Якутске отключили три комплектные трансформаторные подстанции на участке линии «Водозабор-2», а также девять комплектных и столбовых трансформаторных подстанций по воздушной линии 6 киловольт «Даркылахская-2». Также несколько подстанций отключили в пригородах.

Ранее уровень воды в реке Енисей вырос на 60 сантиметров за сутки и залил набережные и дороги в Красноярске.

