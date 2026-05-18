Боец СВО по одной детали вычислил атаковавший несколько месяцев российские позиции танк

Боец 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Артист рассказал, как его сослуживец с позывным Джокер по одной детали вычислил атаковавший несколько месяцев российские позиции танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожил его. Историю публикует RT.

«Несколько месяцев наш участок мучали два танка. Вот они выкатываются с закрытых позиций, отрабатывают комплект и заходят обратно. Обнаружить их не удавалось очень долгое время», — вспомнил Артист.

По его словам, Джокеру удалось вычислить танк противника по едва заметной дымке.

«У Джокера есть такая особенность, как внимательность к мелочам, и за счет этой внимательности мы и выехали, так как он увидел остаточное явление дымки после выхода из ствола. И хотя противник его оперативно накрывал, Джокер обнаружил все-таки этот дымочек», — заключил собеседник издания.

Танк был уничтожен. Сам боец с позывным Джокер на данный момент находится на лечении.

Ранее обозреватель 19FortyFive Брэндон Вайхерт заявил, что Киев практически полностью вывел танки M1 Abrams с линии фронта из-за российских дронов. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник связал это с тем, что американские танки не могут справиться ни с российскими беспилотниками, ни с распутицей.