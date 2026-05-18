16:38, 18 мая 2026Мир

Раскрыта дата визита Путина в Китай

Помощник президента Ушаков заявил, что Путин прибудет в Пекин 19 мая
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Артем Иванов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его цитирует ТАСС.

По словам чиновника, Путина в составе российской делегации будут сопровождать пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава МИД Сергей Лавров, зампреды правительства Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, бывший испольняющий обязанности зампреда правительства Юрий Трутнев , министр сельсткого хозяйства Оксана Лут, министр культуры Ольга Любимова, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства Ирек Файзуллин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и помощник президента Максим Орешкин.

Ушаков также отметил, что Россия и Китай во время визита Путина намерены принять декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Ранее Песков заявил, что у Москвы очень серьезные ожидания от предстоящей поездки главы государства.

