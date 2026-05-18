Врач предупредила о скрытом риске жевательной резинки

Врач Степанова: Сладкая газировка и жвачка могут спровоцировать вздутие живота

Гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Виктория Степанова рассказала, чем может быть опасна жевательная резинка. О ее скрытых рисках врач предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Степановой, жевательная резинка, а также привычка есть быстро или разговаривать за едой приводят к тому, что человек глотает лишний воздух. Доктор уточнила, что одна его часть выходит из организма с отрыжкой, а другая попадает в кишечник и вызывает вздутие. Чтобы избежать этой проблемы, врач призвала есть медленно, тщательно пережевывать пищу, а также не пользоваться телефоном и не смотреть телевизор во время еды.

Степанова добавила, что вызывать вздутие также могут вызывать газированные безалкогольные напитки, пиво и игристое вино. Кроме того, эту проблему способны спровоцировать и некоторые сахарозаменители, в числе которых сорбит и ксилит.

Ранее Степанова перечислила продукты, которые могут привести к сильному вздутию и боли в животе. По ее словам, провоцировать скопление газов в животе могут все виды капусты.