Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:33, 18 мая 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредила о скрытом риске жевательной резинки

Врач Степанова: Сладкая газировка и жвачка могут спровоцировать вздутие живота
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Виктория Степанова рассказала, чем может быть опасна жевательная резинка. О ее скрытых рисках врач предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Степановой, жевательная резинка, а также привычка есть быстро или разговаривать за едой приводят к тому, что человек глотает лишний воздух. Доктор уточнила, что одна его часть выходит из организма с отрыжкой, а другая попадает в кишечник и вызывает вздутие. Чтобы избежать этой проблемы, врач призвала есть медленно, тщательно пережевывать пищу, а также не пользоваться телефоном и не смотреть телевизор во время еды.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Степанова добавила, что вызывать вздутие также могут вызывать газированные безалкогольные напитки, пиво и игристое вино. Кроме того, эту проблему способны спровоцировать и некоторые сахарозаменители, в числе которых сорбит и ксилит.

Ранее Степанова перечислила продукты, которые могут привести к сильному вздутию и боли в животе. По ее словам, провоцировать скопление газов в животе могут все виды капусты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты особенности атаковавших Москву беспилотников

    Российский бизнес удивился идее повышать зарплаты

    Возвращающийся дрон-камикадзе SkyStriker оценили

    Дмитрий Назаров избавился от последней недвижимости в Москве

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Трампа заподозрили в желании снова напасть на Иран

    Россиянам назвали опасный для психики интерьер

    Два футболиста из РПЛ сыграют за сборную африканской страны на ЧМ-2026

    Раскрыто происхождение применяемых Украиной бомб

    Украинского туриста избили после нападения на краснокнижного тюленя-монаха на Гавайях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok