Дмитрий Назаров избавился от последней недвижимости в Москве

Дмитрий Назаров переписал на пасынка последнее оставшееся в Москве жилье

Актер Дмитрий Назаров избавился от последней оставшейся в Москве недвижимости. Об этом стало известно изданию «Абзац».

Спустя три года после эмиграции из России у артиста осталась только 75-метровая комната в квартире в Краснопрудном тупике. Здесь Назаров планировал жить после возращения, однако, как сообщается, эту собственность бывший актер МХТ имени Чехова решил переписать на родственника. Жилье перейдет пасынку Назарова, Арсению. По мнению адвоката Станислава Вершинина, таким образом актер пытается защитить имущество на случай признания иноагентом или возбуждения уголовного дела. Также юрист допускает, что Назаров просто хотел сократить расходы на содержание комнаты, налоги и «коммуналку». Кроме того, для налоговых нерезидентов в России действуют повышенные ставки налога на доходы от сдачи в аренду — 30 процентов вместо 13.

Комната, о которой идет речь, оценивается в 40 миллионов рублей. Сам артист, известный, помимо прочего, по главной роли в сериале «Кухня», в последние годы жизни в России проживал в трехэтажном доме в Подмосковье. Коттедж был продан за 80 миллионов рублей. Другую свою столичную квартиру площадью 130 «квадратов» в Подколокольном переулке Назаров переписал на дочь Арину.