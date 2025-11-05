Экономика
13:28, 5 ноября 2025Экономика

Уехавший из России звезда «Кухни» оставил себе возможность вернуться

Shot: Звезда «Кухни» Назаров оставил себе комнату в квартире в центре Москвы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Уехавший из России звезда сериала «Кухня» актер Дмитрий Назаров оставил себе возможность вернуться в страну. Артист продолжает владеть комнатой в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Shot.

Речь идет о помещении в квартире в Краснопрудном тупике площадью 75 квадратных метров. По оценкам экспертов, вся квартира может стоить 40 миллионов рублей. Именно туда Назаров может вернуться вместе с женой.

Другую российскую недвижимость актер переписал на родственников или продал. Так, дочери Арине досталась квартира площадью 130 квадратных метров в Подколокольном переулке — эта недвижимость может стоить до 100 миллионов рублей. От трехэтажного особняка площадью 168 квадратных метров в Подмосковье артист решил избавиться. Дом с бассейном на участке в 1800 «квадратов» стоил примерно 80 миллионов рублей.

Ранее уехавшего из России рэпера Андрея Меньшикова, известного под псевдонимом Лигалайз (признан в России иноагентом), выписали из московской квартиры мачехи по ее просьбе.

    Все новости