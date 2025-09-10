Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:08, 10 сентября 2025Экономика

Уехавшего из России рэпера Лигалайза выписали из квартиры

Уехавшего из России рэпера Лигалайза выписали из квартиры мачехи по ее просьбе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Рэпера Андрея Меньшикова, известного под псевдонимом Лигалайз (признан в России иноагентом), выписали из московской квартиры мачехи по ее просьбе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Приемная мать артиста Ольга попросила аннулировать прописку Меньшикова, который покинул Россию после начала специальной военной операции. Суд не нашел оснований на регистрацию рэпера в московской квартире — теперь в ней числятся только Ольга и ее супруг.

Ранее сообщалось, что у Лигалайза в России остались долги на сумму не менее 412 тысяч рублей.

В декабре 2024 года Минюст внес рэпера, который покинул Россию после начала специальной военной операции, в перечень иностранных агентов.

Лигалайз — бывший участник хип-хоп-объединения «Bad B. Альянс», основанного Владом Валовым и Александром Толмацким в 1999 году. Он выступал в составе групп «Легальный Бизне$$» и Bad Balance, входивших в объединение, а также записывал треки с Децлом. В настоящее время Меньшиков занимается сольной музыкальной карьерой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ за ночь выпустили по России свыше сотни беспилотников

    Названо самое вероятное решение ЦБ по ключевой ставке

    Российские войска уничтожили группу бойцов ВСУ под психотропными веществами

    Психолог объяснил причины возникновения неудовлетворенности сексом

    Российский школьник порвал почку после падения с лошади

    Coca-Cola решила судиться с южноосетинским ООО «Кока-кола Компании»

    Раскрыто число пропавших за лето детей в России

    Мигранты использовали ограждения и бутылки во время массовой драки в российском городе

    Россиянин получил условный срок за стрельбу по знакомым

    «Самая сексуальная ученая» уничтожила тысячи детенышей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости