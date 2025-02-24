Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:08, 24 февраля 2025Культура

У уехавшего из России рэпера Лигалайза обнаружили долг на сотни тысяч рублей

ТАСС: У уехавшего из России рэпера Лигалайза остались долги на 412 тысяч рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kirill Pochivalov / Russian Look / Globallookpress.com

У известного рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков; признан в России иноагентом) в России остались долги на сумму не менее 412 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Исполнительные производства о взыскании задолженности с Меньшикова были открыты в течение прошлого года. Два из них касаются кредитной задолженности и два — взыскания налогов и сборов», — рассказал собеседник агентства.

Согласно информации банка Федеральной службы судебных приставов, исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитам на сумму 291 тысяча 592 рубля 85 копеек и два исполнительных производства о взыскании налогов и сборов в отношении исполнителя были прекращены из-за невозможности установить местонахождение должника и его имущества.

В декабре Минюст внес Лигалайза, который покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО), в перечень иностранных агентов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Рада не смогла вернуть легитимность Зеленскому

      Атаман российских казаков назвал условие возвращения звания есаула Трампу

      Сиделка украла у российского пенсионера почти полмиллиона рублей и попалась

      Новая коллекция футболок бренда Ebanat развеселила пользователей сети из России

      Экспортные цены на российскую пшеницу заметно выросли

      Россиянам назвали пять уловок мошенников со СНИЛС

      Депутат Рады оценил провал голосования о поддержке легитимности Зеленского

      Пенсионерка из российского города лишилась жилья из-за мошенников

      В США рассказали о превосходстве Су-35 над F-35

      Будущий канцлер Германии выступил против сделки России и США по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше