У уехавшего из России рэпера Лигалайза обнаружили долг на сотни тысяч рублей

ТАСС: У уехавшего из России рэпера Лигалайза остались долги на 412 тысяч рублей

У известного рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков; признан в России иноагентом) в России остались долги на сумму не менее 412 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Исполнительные производства о взыскании задолженности с Меньшикова были открыты в течение прошлого года. Два из них касаются кредитной задолженности и два — взыскания налогов и сборов», — рассказал собеседник агентства.

Согласно информации банка Федеральной службы судебных приставов, исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитам на сумму 291 тысяча 592 рубля 85 копеек и два исполнительных производства о взыскании налогов и сборов в отношении исполнителя были прекращены из-за невозможности установить местонахождение должника и его имущества.

В декабре Минюст внес Лигалайза, который покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО), в перечень иностранных агентов.