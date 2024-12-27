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17:24, 27 декабря 2024Культура

Известного российского рэпера признали иноагентом

Минюст признал уехавшего из России рэпера Лигалайза иностранным агентом
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Kirill Pochivalov / Russian Look / Globallookpress.com

Минюст внес в перечень иностранных агентов рэпера Андрея Меньшикова, известного под псевдонимом Лигалайз. Соответствующий пресс-релиз появился на сайте ведомства.

Сообщается, что Меньшиков, который покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО), попал в перечень за фейки и критику властей страны.

«Распространял недостоверную информацию о решениях властей РФ, формировал негативный образ армии. Выступал против СВО, негативно высказывался о гражданах Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что Лигалайза потребовали признать иноагентом после выхода клипа «МИР!! ВАШЕМУ!! ДОМУ!!». По словам активистов, видео и текст песни дискредитируют Вооруженные силы России.

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