Рэпера Лигалайза потребовали признать иноагентом из-за клипа

Активисты «Зова народа» потребовали признать рэпера Лигалайза иноагентом из-за клипа

Российского рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков) потребовали признать иноагентом и проверить на наличие экстремизма. Об этом пишет издание Baza.

С данным обращением в ФСБ, СКР, а также Генпрокуратуру пришли активисты движения «Зов народа». Поводом стал новый клип артиста на композицию «МИР!! ВАШЕМУ!! ДОМУ!!». По словам общественников, само видео и текст песни дискредитирует Вооруженные силы России (ВС РФ).

Кроме того, представители «Зова народа» призывают заблокировать произведение рэпера на территории России. Отмечается, что в самом ролике главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и солдат там изобразили орками, а телеведущего Владимира Соловьева — вампиром.

В мае текущего года сообщалось об отмене концертов хип-хоп-исполнителя Loqiemean (настоящее имя — Роман Худяков) в нескольких городах России. Отмечается, что это начало происходить после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Генеральную прокуратуру России.