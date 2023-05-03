Концерты рэпера Loqiemean отменены после жалобы Мизулиной

Концерты рэпера Loqiemean отменены после жалобы Екатерины Мизулиной

Концерты хип-хоп-исполнителя Loqiemean (настоящее имя — Роман Худяков) отменены в нескольких городах России. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале.

Отмены выступлений в рамках концертного тура рэпера начали происходить после обращения главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной в Генеральную прокуратуру России. В своем письме руководитель организации назвала концерты артиста «грубейшим нарушением норм федерального законодательства в области национальной безопасности и информационной безопасности детей». Помимо этого, в своем Telegram-канале Мизулина допустила, что Худякова привлекут к административной ответственности «за дискредитацию армии и пропаганду ЛГБТ».

Сам исполнитель отметил, что отмены концертов в российских городах связаны с «потоком лжи», направленным в его сторону. Он опроверг обвинения в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) и переезде из России. Рэпер также коснулся темы критики специальной военной операции (СВО), заявив о том, что «сказанул сгоряча».

«Пропаганда ЛГБТ — это вообще смех какой-то, я семейный женатый человек, а рекомендовать я могу только то, чем живу сам», — добавил Loqiemean. Артист заявил, что купленные его поклонниками билеты можно вернуть, написав на почту концертным организаторам, а также выразил надежду на то, что в будущем его выступления состоятся.

«Я был готов к тому, что концерты могут запретить, так как с полной ответственностью подхожу к своему творчеству. Надеюсь, смогу вернуться на сцену через какой-то период времени. Если кто-то решит оставить билет на память — мы об этом вспомним», — написал Худяков.

Ранее пермские ветераны СВО потребовали отменить концерты рэпера Loqiemean из-за поддержки ВСУ и призвали общественность обратиться к Мизулиной с просьбой проверить творчество рэпера.