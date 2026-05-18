Российская туристка отправилась в Европу и была обворована в первый же день

Российская туристка отправилась в Европу с подругой и была обворована в первый же день во время шопинга. Об этом она рассказала на своей странице @kris.smola в (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В начале ролика путешественница позирует на камеру, только что прибыв в Рим, Италия. Далее она уже снимала себя в заплаканном виде, объяснив, что из ее рюкзака украли 1,3 тысячи евро (109 тысяч рублей). Вор оставил отдыхающей лишь две купюры номиналом в 5 евро и 50 рублей.

«Так что, если будете в Риме или вообще в Европе — пожалуйста, очень следите за своими вещами, сумками и кошельками», — предупредила она соотечественников. В комментариях пользователи поделились своими аналогичными историями из Рима.

