Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:17, 18 мая 2026Путешествия

Российская туристка отправилась в Европу и была обворована в первый же день

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: @kris.smola

Российская туристка отправилась в Европу с подругой и была обворована в первый же день во время шопинга. Об этом она рассказала на своей странице @kris.smola в (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В начале ролика путешественница позирует на камеру, только что прибыв в Рим, Италия. Далее она уже снимала себя в заплаканном виде, объяснив, что из ее рюкзака украли 1,3 тысячи евро (109 тысяч рублей). Вор оставил отдыхающей лишь две купюры номиналом в 5 евро и 50 рублей.

«Так что, если будете в Риме или вообще в Европе — пожалуйста, очень следите за своими вещами, сумками и кошельками», — предупредила она соотечественников. В комментариях пользователи поделились своими аналогичными историями из Рима.

Ранее путешественница, отдыхавшая в Европе, застала двух воров за попыткой кражи вещей у нее на глазах. 27-летняя мать двоих детей из Великобритании Бекка Фарли отдыхала с семьей на курорте в Испании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы трое возможных посредников от Европы для переговоров с Россией. Только один пока не внес ясность

    Солистка группы «Винтаж» упала со сцены и получила перелом

    На Украине высказались о возобновлении наступления ВС РФ на одном направлении

    Никас Сафронов вспомнил о спасшем ему жизнь котенке

    Раскрыта неожиданная причина ранних проблем с сердцем

    Мерц сделал заявление о переговорах с Россией

    На треть выросли поставки российской нефти в страну БРИКС

    В российском городе провели молебен о защите от напастей и беспилотников

    Театральный критик назвала главный минус «Гамлета» с Юрой Борисовым

    На Шурыгину подали заявление в полицию за кражу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok