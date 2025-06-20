Подростки ворвались в номер туристки в Европе и попытались украсть вещи у нее на глазах

DM: Туристка застала двух подростков за попыткой кражи вещей в номере в Испании

Путешественница, отдыхавшая в Европе, застала двух воров за попыткой кражи вещей у нее на глазах. Об этом стало известно изданию Daily Mail.

27-летняя мать двоих детей из Великобритании Бекка Фарли отдыхала с семьей на курорте в Испании. Накануне отъезда туристка отправилась за вещами в номер, вместе с ней в лифт заскочили двое подростков. Они вышли на одном этаже с постоялицей и ворвались в ее комнату, дверь которой оказалась приоткрыта и заклинена при помощи ботинка.

Путешественница зашла в номер следом и закричала на преступников, которые попытались украсть ее вещи, — те что-то ответили на испанском и выбежали в коридор. Затем подростки вернулись и начали стучать в запертую дверь, пока испуганная женщина находилась внутри.

Фарли обратилась к охранникам гостиницы и выяснила, что другая семья постояльцев также пожаловались на ограбление — у них украли паспорта, личные вещи и часы. «Ваш номер должен быть вашим безопасным местом, когда вы вдали от дома. Мы нечасто путешествуем, поэтому были действительно потрясены», — сообщила женщина.

Ранее у мужчины, который проводил свой отпуск на Майорке, украли наручные часы стоимостью 245 тысяч евро (22 миллиона рублей). Турист рассказал, что не заметил грабителя, который внезапно подошел сзади и сдернул дорогую вещь с руки.

