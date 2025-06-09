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17:14, 9 июня 2025Путешествия

У туриста украли часы за 22 миллиона рублей во время отпуска в Европе

Cronica Balear: Турист лишился часов за 22 миллиона рублей в отпуске на Майорке
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Clara Margais / Globallookpress.com

Мужчина отправился на отдых в Европу и лишился дорогих часов. Об этом сообщает издание Cronica Balear.

По данным источника, у туриста украли наручные часы стоимостью 245 тысяч евро (22 миллиона рублей) во время майского отпуска на Майорке в Испании. Мужчина прогуливался вечером по улице Апунтадорес в Пальме, внезапно к нему сзади подбежал злоумышленник и сильно потянул за циферблат, сдирая часы и травмируя путешественнику руку.

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Мужчина погнался за вором, но догнать не смог и обратился в полицию. Национальной гвардии удалось задержать злоумышленника спустя месяц — 8 июня, им оказался 36-летний испанец. Расследование установило, что в ограблении участвовали двое мужчин, которые выслеживали туриста и искали подходящий момент для нападения. Второго участника ограбления до сих пор ищут.

Ранее вор украл у российского туриста в Европе планшет, но не смог продать и выбросил в мусор. От рук злоумышленника также пострадали и другие участники туристической группы.

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