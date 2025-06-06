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14:23, 6 июня 2025Путешествия

Грабитель украл у россиянки в Европе планшет, не смог его продать и выбросил в мусор

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

В Европе грабитель украл у российской туристки и ее корейского парня планшет iPad, но не смог его продать и выбросил в месте для переработки мусора. Об этом пострадавшая рассказала на своей странице @olhakorean в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора публикации, краже подверглись не только они, но и другие туристы из группы. Ограбление произошло по пути в Венецию. Путешественники обратились в полицию, однако помочь они не смогли. Когда россиянка проверила через телефон местоположение планшета, вновь пошла в участок и попросила вернуть украденную вещь.

Однако выяснилось, что гаджет находится на предприятии, которое занимается переработкой мусора. Правоохранители заявили, что вернуть вещь, оказавшуюся там, невозможно.

«Нам попался вор, который даже айпэд не смог продать, а выбросил», — заключила россиянка.

Ранее у семьи российских туристов украли чемодан с деньгами и документами в Барселоне, Испания. Автор ролика отметила, что они очень ждали поездку в популярный город Европы, но в аэропорту прибытия произошло нечто страшное.

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