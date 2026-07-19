Минобороны показало кадры взятия населенного пункта в Днепропетровской области

Минобороны России показало кадры взятия Вольного в Днепропетровской области

Министерство обороны России показало кадры взятия населенного пункта Вольное в Днепропетровской области. Видео появилось в Telegram-канале ведомства.

«Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вольное Днепропетровской области», — говорится в публикации.

На кадрах запечатлены поражение позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) как в зданиях, так и в посадках. Также на видео представлено уничтожение украинской техники.

16 июля Минобороны России опубликовало видео удара по локомотивам Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что удар был нанесен близ населенного пункта Божедаровка Днепропетровской области.