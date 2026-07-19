На Западе выступили с внезапным заявлением после ночного удара по Киеву

Диесен назвал сегодняшний удар по Киеву ответом на вчерашнюю атаку на Подмосковье

Массированный удар российских военных по Киеву, нанесенный в ночь на 19 июля, стал ответом на удары по гражданским объектам в Подмосковье, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли перед этим. Об этом написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

«Россия нанесла очень мощный удар по Киеву, по сообщениям, выпустив около 40—50 ракет. Это был очень быстрый ответ на вчерашнюю атаку», — сказано в сообщении.

Отмечается, что целями атак были объекты логистики, а также промышленные предприятия.

Российские войска нанесли удары в Киеве, области и других городах при помощи высокоточного оружия и беспилотников. Цели одной из крупнейших с начала специальной военной операции атак на столицу Украины раскрыли в Минобороны. По оценкам мониторинговых ресурсов, Киев получил «месячную» норму ракет за одну ночь.