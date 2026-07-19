Подросток прокатился на самокате по мемориальной плите в российском городе

В Югорске СК проверит подростка, прокатившегося на самокате по мемориальной плите

В Югорске 14-летний юноша прокатился на самокате по по памятнику-мемориалу «Воинская Слава». Кадры с подростком на мемориальной плите оказались в распоряжении издания Readovka.

На видео подросток без футболки выполняет трюки. Кроме того, он опубликовал фотографии, на которых сидит у мемориального комплекса и курит сигарету.

После обнародования кадров в Югорске организовали процессуальную проверку по статье об осквернении памятников защитникам Отечества. СК Югорска установит все обстоятельства и даст правовую оценку инцидента.

Ранее в Ярославской области женщины устроили пьяный перфоманс у Вечного Огня. Следователи возбудили в отношении них уголовное дело за осквернение памятника.