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Силовые структуры
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12:20, 23 июня 2026Силовые структуры

Женский перфоманс у Вечного огня в российском городе попал на видео

СК возбудил дело против троих жительниц Ярославской области за осквернение Вечного огня
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Ярославской области женщины устроили пьяный перфоманс у Вечного Огня, из-за которого следователи возбудили ы отношении них уголовное дело за осквернение памятника. Видео публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видны женщины, стоящие вокруг памятника. По предварительным данным, в ночь на субботу, 20 июня, три пьяные местные жительницы вели себя непристойно у Вечного огня. Их заснял очевидец. Женщин задержали.

Ранее под следствием оказались несколько человек, которые в состоянии алкогольного опьянения прикурили сигареты от Вечного огня мемориального комплекса «Реутовцам, погибшим за Отечество».

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