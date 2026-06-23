Женский перфоманс у Вечного огня в российском городе попал на видео

СК возбудил дело против троих жительниц Ярославской области за осквернение Вечного огня

В Ярославской области женщины устроили пьяный перфоманс у Вечного Огня, из-за которого следователи возбудили ы отношении них уголовное дело за осквернение памятника. Видео публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видны женщины, стоящие вокруг памятника. По предварительным данным, в ночь на субботу, 20 июня, три пьяные местные жительницы вели себя непристойно у Вечного огня. Их заснял очевидец. Женщин задержали.

Ранее под следствием оказались несколько человек, которые в состоянии алкогольного опьянения прикурили сигареты от Вечного огня мемориального комплекса «Реутовцам, погибшим за Отечество».