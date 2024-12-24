У семьи россиян украли чемодан с деньгами и документами в популярном городе Европы

У россиян украли чемодан с деньгами и документами в Барселоне

У семьи российских туристов украли чемодан с деньгами и документами в Барселоне, Испания. Об этом мать семейства рассказала на своей странице marianna_band в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор ролика отметила, что они очень ждали поездку в популярный город Европы, но в аэропорту прибытия произошло нечто страшное. «Мы буквально отвернулись на несколько секунд, и у нас украли чемодан», — сказала она. Россиянка заявила, что они несколько часов провели в полиции в надежде, что им помогут и вернут их вещи, однако безрезультатно.

Спустя пять дней туристам пришло письмо, в котором было сказано, что вещи нашлись, но денег в багаже не оказалось. «Нам рассказали, что какой-то человек нашел наш рюкзак на железнодорожной станции и привез в полицию», — отметила автор. Она призналась, что ситуация стала для них шоком.

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