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18:59, 24 декабря 2024Путешествия

У семьи россиян украли чемодан с деньгами и документами в популярном городе Европы

У россиян украли чемодан с деньгами и документами в Барселоне
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: freepik / Freepik

У семьи российских туристов украли чемодан с деньгами и документами в Барселоне, Испания. Об этом мать семейства рассказала на своей странице marianna_band в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор ролика отметила, что они очень ждали поездку в популярный город Европы, но в аэропорту прибытия произошло нечто страшное. «Мы буквально отвернулись на несколько секунд, и у нас украли чемодан», — сказала она. Россиянка заявила, что они несколько часов провели в полиции в надежде, что им помогут и вернут их вещи, однако безрезультатно.

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Спустя пять дней туристам пришло письмо, в котором было сказано, что вещи нашлись, но денег в багаже не оказалось. «Нам рассказали, что какой-то человек нашел наш рюкзак на железнодорожной станции и привез в полицию», — отметила автор. Она призналась, что ситуация стала для них шоком.

Ранее сотрудник московского аэропорта Домодедово украл у пассажирки люксовые часы и попался. 42-летняя жительница Северной Осетии собиралась на рейс во Владикавказ и забыла брендовый аксессуар в зоне вылета столичной авиагавани.

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