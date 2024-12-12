Сотрудник аэропорта Москвы украл у пассажирки люксовые часы

Сотрудник аэропорта Домодедово украл люксовые часы у пассажирки и попался

Сотрудник московского аэропорта Домодедово украл у пассажирки люксовые часы и попался. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, 42-летняя жительница Северной Осетии собиралась на рейс во Владикавказ и забыла брендовый аксессуар в зоне вылета столичной авиагавани. Он остался в пакете возле гейта «С9».

Часы пролежали некоторое время на полу, пока их не обнаружил 62-летний работник воздушной гавани. Сначала мужчина отнес пакет в служебное помещение, а затем решил присвоить себе находку и увез ее домой в Подмосковье.

Вора быстро вычислили и уже на следующий день задержали прямо на рабочем месте в Домодедово. «Против сотрудника возбуждено уголовное дело о краже, теперь он под подпиской о невыезде», — говорится в сообщении.

Ранее пассажир российского самолета после посадки украл у стюардессы телефон стоимостью 130 тысяч рублей. Известно, что инцидент произошел на рейсе Махачкала — Санкт-Петербург после приземления. Бортпроводница обнаружила пропажу и сразу обратилась в полицию.