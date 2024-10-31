Пассажир российского самолета украл у стюардессы телефон стоимостью 130 тысяч рублей

TourDom: пассажир рейса Махачкала – Санкт-Петербург украл у стюардессы телефон

Пассажир российского самолета после посадки украл у стюардессы телефон стоимостью 130 тысяч рублей. Об этом сообщает TourDom.

Известно, что инцидент произошел на рейсе Махачкала — Санкт-Петербург после приземления. Бортпроводница обнаружила пропажу и сразу обратилась в полицию. В ходе расследования выяснилось, что она оставила телефон на кресле, пока провожала пассажиров, но один из них заметил смартфон и взял с собой.

Вором оказался 61-летний мужчина. Он удостоверился, что никто его не видит, и украл гаджет стюардессы. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Ранее россиянка украла пять спасательных жилетов из самолета и нарвалась на уголовное дело. Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Хабаровска в Благовещенск лайнера.