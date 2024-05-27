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18:05, 27 мая 2024Путешествия

Россиянка украла спасательные жилеты из самолета и нарвалась на уголовное дело

Летевшая в Благовещенск россиянка украла из самолета спасательные жилеты

Фото: Miguel A Amutio / Unsplash

Россиянка украла пять спасательных жилетов из самолета и нарвалась на уголовное дело. Об этом заявили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Хабаровска в Благовещенск лайнера. В аэропорту назначения к сотрудникам полиции обратился представитель авиакомпании и сообщил, что в салоне воздушного судна пропали спасательные жилеты.

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В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемую. Ей оказалась 44-летняя хабаровчанка, пропавшие вещи обнаружили в ее ручной клади.

Подозреваемая рассказала, что похитила их для использования в личных целях. Сумма ущерба для перевозчика превысила 43 тысячи рублей. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ "Кража"», — говорится в сообщении.

Ранее у россиянина вытащили из багажа украшения на сумму почти 400 тысяч рублей на рейсе из Турции. 43-летний Григорий вернулся из Стамбула в Москву через Сочи. В аэропорту Шереметьево он обнаружил, что кто-то украл из его чемодана ювелирные изделия, оставив лишь пустые коробки.

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      Фариза Бацазова
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