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09:38, 4 апреля 2024Путешествия

У россиянина вытащили из багажа украшения на 400 тысяч рублей на рейсе из Турции

Shot: у россиянина украли украшения на 400 тысяч рублей на рейсе из Турции

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

У россиянина вытащили из багажа украшения на сумму почти 400 тысяч рублей на рейсе из Турции. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Как пишет издание, 43-летний Григорий вернулся из Стамбула в Москву через Сочи во вторник, 2 апреля. В аэропорту Шереметьево он обнаружил, что кто-то украл из его чемодана ювелирные изделия, оставив лишь пустые коробки.

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По словам Григория, злоумышленники похитили четыре серебряные подвески Tiffany (три — за 50 тысяч рублей и одну — за 75 тысяч рублей), серебряное кольцо Tiffany за 95 тысяч рублей и две пары очков Saint Laurent за 35 тысяч рублей каждая. Россиянин рассказал, что чемодан не был поврежден, и что грабители вскрыли кодовый замок.

Путешественник написал заявление в полицию. Он добавил, что сотрудники службы безопасности воздушной гавани посмотрели камеры видеонаблюдения и сообщили, что в Шереметьево чемодан никто не открывал. Полиция также работает в аэропорту Сочи.

3 апреля стало известно, что у другой российской туристки выкрали из багажа на рейсе Georgian Airways из Грузии около миллиона рублей. По прилете во Внуково женщина увидела, что у чемодана сломана молния.

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      Марина Черняк
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