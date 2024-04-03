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13:15, 3 апреля 2024Путешествия

У россиянки выкрали около миллиона рублей из багажа на рейсе из Грузии

У москвички выкрали из багажа девять тысяч долларов на рейсе из Тбилиси

Фото: Swansway Motor Group / Unsplash

У российской туристки выкрали около миллиона рублей из багажа на рейсе Georgian Airways из Грузии. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Непредвиденная ситуация произошла с жительницей Москвы Оксаной Ф. в ночь на 31 марта. В аэропорту Тбилиси девушка сдала в багаж чемодан, в котором помимо вещей лежали 9 тысяч долларов (828 тысяч рублей).

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По прилете в столичную авиагавань Внуково россиянка увидела, что ее чемодан поврежден: у него была сломана молния. Только дома путешественница поняла, что деньги пропали.

«На следующий день девушка пошла в полицию писать заявление, а затем в авиакомпанию, чтобы они разобрались в ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее россиянин пошутил о гранатомете в багаже в петербургском аэропорту Пулково и угодил в полицию. Утром 1 апреля в пункте досмотра центрального пассажирского терминала на первом этаже мужчина заявил, что у него есть огнестрельное оружие.

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      Фариза Бацазова
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