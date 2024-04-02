Россиянин пошутил о гранатомете в багаже и угодил в полицию

В Пулково пассажир пошутил о гранатомете в багаже и угодил в полицию

Россиянин пошутил о гранатомете в багаже в петербургском аэропорту Пулково и угодил в полицию. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Отмечается, что утром в понедельник, 1 апреля, в пункте досмотра центрального пассажирского терминала на первом этаже мужчина заявил, что у него есть огнестрельное оружие. «Хоть было и 1 апреля, но сотрудники авиагавани шутку не оценили», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они оцепили территорию, вызвали полицейских и взрывотехников. Спустя час правоохранители пришли к выводу, что запрещенных предметов в вещах мужчины нет. «Неудавшегося гранатометчика задержали и доставили в отдел для составления административного материала», — пишет источник.

Пилоты самолета с россиянами на борту заметили неопознанный предмет в небе в понедельник, 1 апреля. Sukhoi Superjet 100 летел из Санкт-Петербурга в Москву. Члены экипажа увидели воздушный шар зеленого цвета слева от лайнера. Он находился примерно в восьми километрах от него.