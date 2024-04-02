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16:41, 2 апреля 2024Путешествия

Пилоты самолета с россиянами на борту увидели неопознанный предмет в небе

Пилоты летевшего из Петербурга в Москву самолета увидели неопознанный шар в небе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилоты самолета с россиянами на борту заметили неопознанный предмет в небе в понедельник, 1 апреля. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

По данным источника, Sukhoi Superjet 100 летел из Санкт-Петербурга в Москву. Отмечается, что члены экипажа увидели воздушный шар зеленого цвета слева от лайнера. Он находился примерно в восьми километрах от него.

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Несмотря на это, пилоты продолжили выполнение рейса. Отмечается, что самолет благополучно приземлился в авиагавани назначения. Никто из пассажиров не пострадал

Ранее в апреле в лобовое стекло пассажирского лайнера с россиянами на борту врезалась птица. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Ульяновск самолетом в районе аэропорта Внуково, в понедельник, 1 апреля. Несмотря на случившееся, командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения.

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      Фариза Бацазова
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