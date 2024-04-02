В лобовое стекло самолета с россиянами на борту врезалась птица

Aviaincident: в лобовое стекло летевшего из Москвы самолета врезалась птица

В лобовое стекло пассажирского лайнера с россиянами на борту врезалась птица. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Ульяновск самолетом в районе аэропорта Внуково, в понедельник, 1 апреля. Несмотря на случившееся, командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения.

Отмечается, что самолет благополучно приземлился в ульяновской авиагавани. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Лайнер также не получил серьезных повреждений.

Ранее в апреле летевший из египетского Шарм-эш-Шейха в Самару самолет резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел с воздушным судном с россиянами на борту. Из-за неблагоприятных погодных явлений лайнер был вынужден приземлиться в другом аэропорту.