Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:38, 2 апреля 2024Путешествия

Летевший из Шарм-эш-Шейха самолет с россиянами на борту резко сменил курс

Летевший из Шарм-эш-Шейха в Самару самолет сменил курс и сел в Казани

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Летевший из египетского Шарм-эш-Шейха в Самару самолет резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет портал 63.ru.

Непредвиденная ситуация произошла в понедельник, 1 апреля, с воздушным судном с россиянами на борту. Из-за неблагоприятных погодных явлений, а именно из-за сильного тумана, лайнер был вынужден приземлиться в другом аэропорту.

Материалы по теме:
«Я себя героем нисколько не ощущаю» Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
«Я себя героем нисколько не ощущаю»Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
16 августа 2019
«Люди понимали, что умрут, и выли» Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
«Люди понимали, что умрут, и выли»Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
24 августа 2021

Отмечается, что после 40 минут кружения в небе над авиагаванью Курумоч пилоты приняли решение следовать в Казань. По словам пассажиров, по прилете туда им не объяснили, «что же будет с ними дальше». Более того, их не обеспечили питанием.

«Мы полтора часа сидели в самолете уже по прилете в Казань, в полной темноте, — заявила собеседница издания. — А мы вылетели в 10 утра. Все люди устали, вокруг орут дети, мы все голодные, это просто невыносимо».

Позже стало известно, что после длительного ожидания в самолете и терминале пассажирам были предоставлены трансфер и гостиница.

Ранее в самолете авиакомпании Air Arabia с россиянами на борту сработала сигнализация предупреждения столкновения с землей. Непредвиденная ситуация произошла с Airbus A320, направлявшимся из Шарджи (ОАЭ) в Самару.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сообщила о попытке ввезти в Россию крупную партию взрывчатки. 27 самодельных бомб были спрятаны в иконы

      Пострадавшие от теракта попросили возбудить дело против владельцев «Крокуса»

      100-летняя женщина назвала единственного партнера секретом долгой жизни

      Из-за удара Израиля по Газе погибли сотрудники гуманитарной организации

      Украинский генерал призвал превращать харьковские дома в крепости

      Шойгу уличил Киев в попытках перенести боевые действия на территорию России

      Шойгу назвал взятые Россией под контроль населенные пункты в зоне СВО в марте

      Сергей Лазарев решил продавать женское белье

      Шойгу сообщил об оттеснении ВСУ на западном направлении

      Стало известно о согласовании с Западом атак украинских БПЛА на НПЗ в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше