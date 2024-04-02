Летевший из Шарм-эш-Шейха самолет с россиянами на борту резко сменил курс

Летевший из Шарм-эш-Шейха в Самару самолет сменил курс и сел в Казани

Летевший из египетского Шарм-эш-Шейха в Самару самолет резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет портал 63.ru.

Непредвиденная ситуация произошла в понедельник, 1 апреля, с воздушным судном с россиянами на борту. Из-за неблагоприятных погодных явлений, а именно из-за сильного тумана, лайнер был вынужден приземлиться в другом аэропорту.

Отмечается, что после 40 минут кружения в небе над авиагаванью Курумоч пилоты приняли решение следовать в Казань. По словам пассажиров, по прилете туда им не объяснили, «что же будет с ними дальше». Более того, их не обеспечили питанием.

«Мы полтора часа сидели в самолете уже по прилете в Казань, в полной темноте, — заявила собеседница издания. — А мы вылетели в 10 утра. Все люди устали, вокруг орут дети, мы все голодные, это просто невыносимо».

Позже стало известно, что после длительного ожидания в самолете и терминале пассажирам были предоставлены трансфер и гостиница.

Ранее в самолете авиакомпании Air Arabia с россиянами на борту сработала сигнализация предупреждения столкновения с землей. Непредвиденная ситуация произошла с Airbus A320, направлявшимся из Шарджи (ОАЭ) в Самару.

