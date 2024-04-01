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13:43, 1 апреля 2024Путешествия

В самолете с россиянами на борту сработал сигнал о столкновении с землей

В летевшем из Шарджи в Самару самолете сработал сигнал о столкновении с землей

Фото: Dan Gold / Unsplash

В самолете авиакомпании Air Arabia с россиянами на борту сработала сигнализация предупреждения столкновения с землей. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с Airbus A320, летевшим из Шарджи (ОАЭ) в Самару, в воскресенье, 31 марта. Отмечается, что несмотря на произошедшее, пилоты набрали высоту и продолжили выполнение рейса.

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В результате воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту назначения. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее в марте частный самолет Cessna 550 врезался в ограждение в аэропорту Таллахома, США, из-за отказа тормозной системы. Воздушное судно прибыло из Техаса и находилось на заправке. В тот момент, когда пилот парковал самолет, у него по неизвестным причинам отказали тормоза.

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      Фариза Бацазова
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