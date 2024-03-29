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18:02, 29 марта 2024Путешествия

Самолет врезался в ограждение аэропорта из-за отказа тормозов

Частный самолет врезался в ограждение аэропорта в США из-за отказа тормозов

Кадр: WKRN News 2 / YouTube

Частный самолет Cessna 550 врезался в ограждение в аэропорту Таллахома, США, из-за отказа тормозной системы. Об этом пишет Yahoo News.

По данным источника, воздушное судно прибыло из Техаса и находилось на заправке. В тот момент, когда пилот парковал самолет, у него по неизвестным причинам отказали тормоза.

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Отмечается, что пилот нажал на экстренные тормоза, однако сработал только один комплект, из-за чего судно развернулось и покатилось к терминалу авиагавани.

Забор и трава между самолетом и зданием смягчили удар, и терминал не пострадал. Никто из находящихся на борту шести человек также не пострадал. Само воздушное судно получило незначительные повреждения.

Ранее в марте самолет национального перевозчика Боливии Boliviana de Aviación столкнулся со стаей собак на взлетно-посадочной полосе. Непредвиденная ситуация произошла с лайнером в аэропорту города Ла-Пас 26 марта. В момент инцидента на борту Boeing находились пассажиры.

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      Фариза Бацазова
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