Самолет с пассажирами на борту столкнулся со стаей собак в аэропорту

Самолет Boliviana de Aviación столкнулся со стаей собак в аэропорту

Самолет национального перевозчика Боливии Boliviana de Aviación столкнулся со стаей собак на взлетно-посадочной полосе. Об этом пишет портал Aviation Safety Network.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером в аэропорту города Ла-Пас 26 марта. В момент инцидента на борту Boeing находились пассажиры.

По данным источника, из-за случившегося пилотам пришлось прервать рейс. Отмечается, что воздушное судно получило повреждение носовой стойки шасси.

Ранее в марте стало известно, что российских туристов, застрявших в аэропорту Египта примерно на 15 часов, оставили без ночлега. Airbus A320-200 авиакомпании AlMasria Universal Airlines должен был вылететь из Хургады в Москву в семь часов вечера 28 марта. Лайнер со 180 пассажирами на борту уже находился на взлетной полосе, когда по громкой связи объявили, что он сломан.