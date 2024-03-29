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11:15, 29 марта 2024Путешествия

Застрявших в аэропорту Египта на 15 часов россиян оставили без ночлега

Shot: около 180 россиян застряли в аэропорту Хургады на 15 часов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российских туристов, застрявших в аэропорту Египта примерно на 15 часов, оставили без ночлега. Об этом пишет Telegram-канал Shot в пятницу, 20 марта.

По данным источника, Airbus A320-200 авиакомпании AlMasria Universal Airlines должен был вылететь из Хургады в Москву в семь часов вечера 28 марта. Лайнер со 180 пассажирами на борту уже находился на взлетной полосе, когда по громкой связи объявили, что он сломан.

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В ожидании вылета россияне провели в самолете больше двух часов, а затем их переместили в авиагавани. Позже путешественникам заявили, что произошла поломка бортового компьютера.

«Туроператор Coral Travel на вопросы людей пока не ответил, а работники аэропорта даже не предложили гостиницу на это время, — говорится в сообщении. — Из еды предложили только булочку и воду, остальное — только за деньги».

Отмечается, что среди пассажиров есть семьи с детьми и старики. Наиболее предприимчивые туристы, кому было неудобно или тесно спать на креслах, искали себе более комфортные локации для ночлега. Некоторые из них, к примеру, расположились на ленте для досмотра багажа.

Ранее направлявшиеся из России в Египет пассажиры застряли в аэропорту. Воздушное судно должно было отправиться на популярный курорт 27 марта в 02:45, однако время отправления перенесли на 15:00. Причина задержки — сильный боковой ветер в районе авиагавани.

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      Фариза Бацазова
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