Кинолог назвал виновника нападения собаки на внука Донцовой

Кинолог Уражевский о нападении собаки на внука Донцовой: Животное не виновато

Собака породы акита-ину не виновата в том, что покусала внука писательницы Дарьи Донцовой, причины кроются только в человеческом факторе. Об этом заявил президент Союза кинологических организаций России, ветеринар Владимир Уражевский, сообщает aif.ru.

«Виноваты в первую очередь люди: хозяин собаки, возможно, взрослые, которые не уследили за ребенком», — сказал он.

Кинолог назвал породу акита-ину удивительной, никогда не проявляющей агрессию, спокойной и уравновешенной. Однако в случае опасности, когда подходит кто-то незнакомый и пытается прикоснуться к животному без разрешения, оно может отреагировать.

«Сами по себе они не охранные, набрасываться для них нетипично. Наоборот, это прекрасные няньки и члены семьи», — пояснил Уражевский. Он отметил, что вывести из себя акиту достаточно трудно и это нетипичная ситуация.

Специалист заключил, что виноваты в любом случае люди, а в ситуации могли сойтись такие факторы, как возможное поощрение неправильного поведения и провокация со стороны пострадавшего.

Семилетнему внуку Донцовой порвала лицо собака, когда он играл у ворот дома своей семьи в деревне Дубцы. Донцова высказалась о наказании хозяина напавшей на ее внука собаки.