Донцова раскрыла состояние внука после нападения собаки

Известная писательница Дарья Донцова раскрыла состояние своего внука Саши после нападения собаки. Об этом она рассказала в интервью 360.ru.
По словам автора бестселлеров, семилетнему Саше пришлось накладывать швы: на голове и теле мальчика было много ран.
«Повезло, потому что около глаза есть очень глубокая царапина, но сам глаз не тронут. Угрозы жизни ребенка нет, но он в тяжелом психологическом состоянии, сильно напуган», — отметила Донцова.
Она также сообщила, что ребенку оказали всю необходимую срочную помощь и поблагодарила медиков Центра Рошаля. «Хочу подчеркнуть, собака не виновата, ее дрессировали на нападение на людей, она выполняла приказы хозяина», — добавила писательница.
Ранее стало известно, что семилетнему внуку Дарьи Донцовой порвала лицо собака. Как говорится в сообщении, мальчик играл у ворот дома своей семьи в деревне Дубцы.