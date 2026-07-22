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16:28, 22 июля 2026 (обновлено: 16:38, 22 июля 2026)Культура

Донцова раскрыла состояние внука после нападения собаки

Дарья Донцова заявила, что внуку Саше после нападения собаки наложили швы на голову и тело
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Известная писательница Дарья Донцова раскрыла состояние своего внука Саши после нападения собаки. Об этом она рассказала в интервью 360.ru.

По словам автора бестселлеров, семилетнему Саше пришлось накладывать швы: на голове и теле мальчика было много ран.

«Повезло, потому что около глаза есть очень глубокая царапина, но сам глаз не тронут. Угрозы жизни ребенка нет, но он в тяжелом психологическом состоянии, сильно напуган», — отметила Донцова.

Она также сообщила, что ребенку оказали всю необходимую срочную помощь и поблагодарила медиков Центра Рошаля. «Хочу подчеркнуть, собака не виновата, ее дрессировали на нападение на людей, она выполняла приказы хозяина», — добавила писательница.

Ранее стало известно, что семилетнему внуку Дарьи Донцовой порвала лицо собака. Как говорится в сообщении, мальчик играл у ворот дома своей семьи в деревне Дубцы.

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