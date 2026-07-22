Дарья Донцова высказалась о наказании хозяина напавшей на ее внука собаки

Дарья Донцова выразила уверенность, что хозяина напавшей на ее внука собаки накажут

Писательница Дарья Донцова уверена, что хозяина собаки, напавшей на ее семилетнего внука Сашу в Московской области, накажут. Своим мнением она поделилась в беседе с РИА Новости.

«Этим делом сейчас занимается УВД Успенское. И я очень надеюсь, нет, я не надеюсь, я знаю, что этот человек получит заслуженное наказание», — сообщила она.

Ранее стало известно, что внук Донцовой пострадал от нападения чужой собаки. Мальчик играл у ворот дома своей семьи. Мимо проходил другой житель села со своей собакой, которая набросилась на ребенка. Владелец животного не стал вмешиваться в происходящее.

Писательница также уточнила, что семилетнему мальчику пришлось накладывать швы: на голове и теле мальчика было много ран. Она поблагодарила медиков Центра Рошаля за срочную помощь ее внуку.