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19:09, 22 июля 2026 (обновлено: 19:14, 22 июля 2026)Культура

Дарья Донцова высказалась о наказании хозяина напавшей на ее внука собаки

Дарья Донцова выразила уверенность, что хозяина напавшей на ее внука собаки накажут
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Писательница Дарья Донцова уверена, что хозяина собаки, напавшей на ее семилетнего внука Сашу в Московской области, накажут. Своим мнением она поделилась в беседе с РИА Новости.

«Этим делом сейчас занимается УВД Успенское. И я очень надеюсь, нет, я не надеюсь, я знаю, что этот человек получит заслуженное наказание», — сообщила она.

Ранее стало известно, что внук Донцовой пострадал от нападения чужой собаки. Мальчик играл у ворот дома своей семьи. Мимо проходил другой житель села со своей собакой, которая набросилась на ребенка. Владелец животного не стал вмешиваться в происходящее.

Писательница также уточнила, что семилетнему мальчику пришлось накладывать швы: на голове и теле мальчика было много ран. Она поблагодарила медиков Центра Рошаля за срочную помощь ее внуку.

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